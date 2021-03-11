BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
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BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis

11.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:13

Bolu Dağı'nda kar ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede ayrıca yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis
BOLU Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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