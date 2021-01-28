Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sulu kar yağışı ve sis etkili oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sulu kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sulu kar yağmaya başladı. Hafif şekilde etkisini gösteren sulu kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca yoğun şekilde sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK