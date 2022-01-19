Bolu Dağı'nda kar ulaşımı aksatıyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Otoyol ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı çıkışı ve D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kar ve buzlanma sonucu kayan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman bazı kesimleri kısa süreli ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açılıyor.

Çalışmalar sırasında ağır tonajlı araçların geçişleri durduruluyor, kar küreme çalışması bittiğinde bu araçların yollarına devam etmesine izin veriliyor.

Öte yandan otoyoldaki yoğunluğu azaltmaya çalışan trafik ve karayolları ekipleri, araçları zaman zaman D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Bolu-Batı, Bolu-Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle D-100 kara yolunda da yoğunluk oluşuyor.