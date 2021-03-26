DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
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DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Murat Ataseven - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nın D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar, tipi ve sis etkisini gösteriyor.

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Bolu Dağı'nın D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar, tipi ve sis etkisini gösteriyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Güzergahın Düzce ve Bolu geçişlerinde yer alan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Kaynaşlı, Sarıçökek ve Tünel rampası mevkisinde etkili olan yağış sonucu yer yer kar tuttu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal akışında seyrettiği bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
DÜZCE- Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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