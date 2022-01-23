Bolu Dağı'nda kar nedeniyle Ankara yönünde de tırların geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı kesiminde D-100 kara yolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için tırların geçişine izin verilmiyor.