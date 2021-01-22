Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
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Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi

22.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:21
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi.

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği dron ile havadan görüntülendi. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki eşsiz kar manzarasını gözler önüne serdi.


Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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