Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi bulduBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimi buldu, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı'nda perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün de devam etti. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar küreme çalışması sayesinde yolda kar tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede ayrıca yer yer sis de etkili oldu. Sis, Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimi buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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