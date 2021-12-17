Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının iki gündür aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Güzergahta kar yağışı Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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