Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

24.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:49
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Bolu Dağı Tüneli mevkisinde dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışı otoyolun özellikle Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde devam ediyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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