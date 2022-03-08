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Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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