Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

16.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:43
Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu ile D-00 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde gün içinde hafifleyen ve zaman zaman duran kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkili oldu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlerken zorlandı.


Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 23:45:28. #1.16#
title