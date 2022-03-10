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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA - Zafer Göder - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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