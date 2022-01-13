Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere ile viyadükler mevkisinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yağış yüzünden trafikte dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Öte yandan, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar, Bolu ve Düzce kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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