BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde dün aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde dün aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu Dağı, yeniden tüm araçların geçişine açıldı.

Kentte, dün başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollarda rahatlıkla ilerledi. Dün gece saatlerinde TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan D-100 ve TEM yolları, karın tamamen kaldırılmasıyla tüm araç geçişlerine yeniden açıldı. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.

BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

BOLU DAĞI'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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