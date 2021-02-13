Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

13.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:21
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım rahatladı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım rahatladı.

Türkiye'nin önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda dün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağış, öğleden sonra ise tamamen durdu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasıyla yoldaki beyaz örtü kaldırıldı. Kar yağışının da durmasıyla birlikte yolda ulaşım rahatladı. Araçlar Bolu Dağı'nı rahatlıkla geçebildi. Kar yağışının yarın etkili olması bekleniyor. 


Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN

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