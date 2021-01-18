Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

18.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:05
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

Kentte, cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.

 


Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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