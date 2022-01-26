Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacaklar, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı bazı kesimlerde 1 metreyi geçti.

Ulaşımın akmaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için kısa süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için sürücüleri kış lastikleriyle yola çıkmaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları için uyarıyor.

Kar yağışı, kent merkezinde de hafif şekilde başladı.

Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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