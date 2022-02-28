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Bolu Dağı'nda kar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar

Bolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde de etkili oluyor.

BOLU (İHA) - Bolu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde de etkili oluyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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