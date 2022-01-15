BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR VE YOĞUN SİS

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, yolları beyaz örtüyle kaplayacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı. Sürücüler, araçlarıyla sis nedeniyle düşük hızda ilerledi.