BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI VE SİS

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımda aksamaya neden olmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, ulaşımı aksatacak düzeye ulaşmadı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.