Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis - Haber

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis -Martta kar manzarası için araçlarından inip fotoğraf çekildiler Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, hafif şekilde yağan kar ile sis etkili oluyor.

20.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:11
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

-Martta kar manzarası için araçlarından inip fotoğraf çekildiler

DÜZCE - Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, hafif şekilde yağan kar ile sis etkili oluyor. Güzergah üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar Mart ayında yağan kar yağışının ardından fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda Mart ayında etkili olan kar yağışı yerini sis ve manzaraya bıraktı. Güzergah üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar Mart ayında Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından bölgede fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Yer yer Bolu Dağı'nda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı görüldü. Bölgede etkili olan kar sonrasında dağlarda güzel görüntüler oluşturduğunu gören vatandaşlar güzergah üzerinde durarak fotoğraf çekildi. Mart ayındaki kar yağışı sonrasında durduklarını dile getiren vatandaşlar "Ortam çok güzel. Bu aydan sonra bir daha bu kadar kar yağışını göremeyiz. Ortam güzel, kar güzel, her şey güzel. Şu korona olmasaydı daha da güzel olacaktı" dediler.

Uluslararası Karayolu olan Bolu Dağı'nda bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi bazı noktalarda 30 metreye kadar düşerken, ışıklandırma sistemleri ekipler tarafından çalıştırılıyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Haber
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirdik' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haber
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ender Saraç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 16:45:01. #1.14#
title