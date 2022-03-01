BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI - Haberler

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BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

ANKARA (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyecek hale ulaşmadı.

BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toros Dağları, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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