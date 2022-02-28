Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı - Haberler

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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.


Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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