Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı - Haberler
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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışıBOLU Bolu'da, dün başlayan kar yağışı Bolu Dağı mevkiinde hafif şekilde devam ediyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Bolu'da, dün başlayan kar yağışı Bolu Dağı mevkiinde hafif şekilde devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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