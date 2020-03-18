Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
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D-100 Karayolu, Bolu, Güncel

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu.

18.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:24
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırmaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, hafif şekilde kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırmayınca ulaşımı olumsuz etkilemedi. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, kar yağışının şiddetini artırması durumuna karşı da bölgede bekleyerek tedbir aldı.


Kaynak: DHA

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