Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksama yaşanmadı.

18.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:04
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, hafif kar yağışı etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırmayınca ulaşımı olumsuz etkilemedi. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, kar yağışının şiddetini artırması durumuna karşı da bölgede bekleyerek tedbir aldı.


Kaynak: DHA

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