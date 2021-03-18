Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor

18.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:19

Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışıyla birlikte yoğun sis de sürücülerin güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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