Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü - Haberler
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Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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