Bolu Dağı'nda etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı
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Bolu Dağı'nda etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı

25.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:56
Bolu Dağı'nda etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı'nda 3 gündür devam eden kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda 3 gündür devam eden kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor.

Düzce kesiminde Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadükler ile D-100 bölümündeki Bıçkıyanı, Heyelan, Sarıçökek, Dipsizgöl, Topuk Yaylası bölgesinde, araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.

Bölgede, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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