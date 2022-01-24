Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2) - Haberler
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Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2)

Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDIKarayolları ekiplerinin Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yolda saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı.

GEREDE, BOLU (DHA) - TEM VE D-100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekiplerinin Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yolda saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı. Zemindeki kar temizlenirken, tuzlama çalışması yapıldı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar yollarına devam etti. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte diğer kentlerden TEM Otoyolu'na girişlere izin verildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Gerede, Bolu, Güncel, Haber

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