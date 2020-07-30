Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)YOĞUNLUK AZALDIKurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.

Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)

YOĞUNLUK AZALDI

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu geçişi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun kesişiminde ulaşım normale döndü.

Kaynak: DHA