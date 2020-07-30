Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5) YOĞUNLUK AZALDIKurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.

YOĞUNLUK AZALDI

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun kesişiminde ulaşım normale döndü.

Kaynak: DHA