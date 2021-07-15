Bolu Dağı'nda bayram tatili yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
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Bolu Dağı'nda bayram tatili yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Bolu Dağı'nda bayram tatili yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için erkenden yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için erkenden yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluk oluşturdu.

Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri drone ile tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Trafiğin hafta sonuna kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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