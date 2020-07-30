Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durma noktasına gelmedi. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

Kaynak: DHA