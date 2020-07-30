Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği
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Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiğiBOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

30.07.2020 01:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:56

Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durmadı. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

Kaynak: DHA

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