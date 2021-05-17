Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor
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Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor

Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, TEM'in Bolu Dağı geçişinde vatandaşların bayram tatili dönüşü yaşatması beklenen yoğunluk oluşmazken, güzergahta trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Bolu'da, TEM'in Bolu Dağı geçişinde vatandaşların bayram tatili dönüşü yaşatması beklenen yoğunluk oluşmazken, güzergahta trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma öncesinde İstanbul'dan Anadolu'ya geçen vatandaşların geri dönüş yolculuğu başladı. Kapanma öncesinde Anadolu'ya yaklaşık 100 bin aracın geçiş yaptığı TEM'in Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin geri dönüşünde beklenen yoğunluk oluşmadı. Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta sürücüler rahat bir şekilde evlerine dönüyorlar. Olası bir yoğunluk ve trafikte aksama için tedbir alan polis ve karayolları ekipleri önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor. - BOLU

Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor
Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor
Bolu Dağı'nda bayram tatili dönüşü trafik akıcı ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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