Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti - Haberler
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Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti

Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede araçlar trafikte dikkatli seyretti.

Sürücülerden hızdan kaçınmalarını, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını isteyen trafik ekipleri, oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de sis lambalarıyla sürücüleri yönlendiriyor.

Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti

Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti

Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti

Bolu Dağı'nda araçlar yoğun sis nedeniyle trafikte yavaş seyretti

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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