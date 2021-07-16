Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.