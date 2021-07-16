Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nda hasarlı trafik kazaları ile arıza yapan araçlar Sarıçökek, Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler kesiminde akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bolu Dağı'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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