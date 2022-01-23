- Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçları geçişine izin verilmiyor Bolu'da, D100 Karayou Bolu Dağı geçişinde devam eden kar yağışı sebebiyle İstanbul yönünde tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmiyor.

İSTANBUL (İHA) - - Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçları geçişine izin verilmiyor

BOLU - Bolu'da, D100 Karayou Bolu Dağı geçişinde devam eden kar yağışı sebebiyle İstanbul yönünde tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmiyor.

Bolu'da, önceki gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif şekilde süren kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Ağır tonajlı araçlara geçiş verilmiyor

D100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametine geçişie izin vermiyor. Yol üzerinde çevrilen tırlar güzergahta bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.