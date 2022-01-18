Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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