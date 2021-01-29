Bolu Dağı kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor
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Bolu Dağı kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor

29.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:17
Bolu Dağı kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kentte iki gün önce etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde güzel manzaralar oluştu.

Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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