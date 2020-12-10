Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz hazır

BOLU Dağı'nın TEM yolu geçişinde, Karayolları ekipleri zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton sıvı buz çözücü madde kullanılması planlanıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde zorlu kış şartları için hazırlıklar tamamlandı. Güzergahta, 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 1 Nisan'a kadar görev yapacak. Ayrıca Karayolları ekipleri tarafından kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılması planlandı. Toplam 71 personelle mesai kavramı gözetmeksizin çalışacak olan Karayolları personellerinin araçlarına da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi de kışa hazır hale getirildi.TEM yolu Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle yolun ulaşıma kapanması durumunda trafik akışı, Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek. Önlemlerin alınmasının ardından yolun ulaşıma açılmasıyla tekrar TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden trafik akışı sağlanacak. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK