Bolu Dağı geçişinde yoğun sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü; sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü; sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title