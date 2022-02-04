Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü; sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.