Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları'nın çalışmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde bugün hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca geçen günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında oluşan karlar da temizlendi. Karayolları'nın çalışması sayesinde trafiğin akışında sorun yaşanmadı.


Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haber

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