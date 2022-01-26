BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT - Haberler
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BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yağış, ulaşımı aksatacak seviyeye ulaşmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekiplerince tamamen açılan yollarda, yol kenarlarındaki karların yeşil alanlara püskürtülmesi çalışması yapıldı. Ayrıca güzergahta buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ULAŞIM RAHAT

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haber

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