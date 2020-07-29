Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım aksamadı
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Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım aksamadı

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluğa neden olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım aksamadı
29.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:54

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluğa neden olurken, trafikte aksama yaşanmadı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluk yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama olmadan araçlar yollarına devam etti. Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, alınan trafik tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da, Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde radarla hız denetimlerini sıklaştıracak olan ekipler, yorgun görünen sürücüleri ise, araç dışında dinlenmelerini sağlayacak" dedi.Vali Ümit, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İnsanlar memleketlerine ziyaret için gidiyorlar. Bu da bir yoğunluğa yol açıyor ve ekstra tedbirler gerektiriyor. Biz de valilik olarak ilimizde bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle bayramı hep birlikte huzur içerisinde geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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