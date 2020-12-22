Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur
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Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur

22.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:42
Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur, ulaşımda aksamaya neden oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi. Sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur
Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur
Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur
Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur
Bolu Dağı geçişinde, sis ve yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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