Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2) - Haberler
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Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2)

TIR, BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTIBolu Dağı geçişinde, yoğun sisin etkili olduğu D-100 yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjde bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

TIR, BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bolu Dağı geçişinde, yoğun sisin etkili olduğu D-100 yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjde bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 yolu Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Lütfi Mercimek'in kullandığı 31 AAZ 75 plakalı TIR, sis ve yağmur nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken TIR, 1 metre yüksekliğindeki bariyerlerin üzerinde kaldı. Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları, çevredekiler tarafından toplandı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatılırken, ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Murat KÜÇÜK/ BOLU,


Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2)

Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2) - Haberler
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