Bolu Dağı geçişinde kara rağmen ulaşım aksamadı

27.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:58

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama olmadı. Yollarda, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Bolu'da, dün gece yağan kar, bu sabah da etkisi azalarak, devam etti. D-100 ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelmedi. Karayolları ekipleri, yollarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. 900 rakımlı bölgedeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: DHA