BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU - Haberler
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BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sulu kar ve sis etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sulu kar ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sulu kar yağdı. Trafikte aksamaya yol açmayan sulu kar, hafif şekilde etkisini gösterdi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU DAĞI'NDA SULU KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

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